В Архангельской области за сутки коронавирусом заразилось рекордное число людей

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24 мая 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реанимация. Фото: pixabay.com

В Архангельской области третий день подряд фиксируется рекордное количество заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние сутки врачи диагностировали COVID-19 у 126 человек.

«За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 126 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 24 мая, общее число заболевших составило 1192 человека», - заявили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в регионе. Отмечается, что 123 заболевших проживают в Северодвинске, 50 из них работают на градообразующих предприятиях.

На сегодняшний день в Архангельской области 18 человек находятся в реанимации, 11 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.