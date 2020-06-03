Саакашвили эмоционально ответил на вопрос о «конкретных делах» на новом посту

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3 июня 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Саакащвили, фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

На Украине прошла онлайн-встреча с представителями бизнеса, которую организовал глава Исполнительного совета реформ Михаил Саакашвили. Отвечая на вопросы одного из ее участников, Саакашвили вышел из себя.

Один из украинских предпринимателей спросил, когда станут видны результаты деятельности Саакашвили на новом посту. "Вопрос такой, от Николая Стойко: а когда будут дела конкретные? Николай Стойко, а когда у вас будут дела конкретные? Что значит "дела конкретные"? Давайте вместе рассказывать, что я, "ой, Саакашвили пришел, ой, разочаровал через неделю". Да пошли все к черту, кто так думает", - вспылил Саакашвили. "Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно: «Мы так надеялись, а он разочаровал». А может, вы сами пошевелитесь?" — экспрессивно сказал политик во время онлайн-встречи.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. При этом он заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы.