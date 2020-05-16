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Саакашвили рассказал, что поручил ему Зеленский

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Саакашвили рассказал, что поручил ему Зеленский
Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил ряд задач председателю исполнительного комитета Национального совета реформ страны. Михаил Саакашвили рассказал, что ему предстоит делать.

Среди поручений совершенствование налогового законодательства, а также продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Об этом сам Саакашвили рассказал во время встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7.

Пресс-служба Офиса Зеленского также сообщила, что Саакашвили будет координировать сотрудничество с международными организациями.

Ранее Зеленский выразил надежду, что Саакашвили поможет Украине побороть коррупцию 

НС

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