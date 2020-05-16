Саакашвили рассказал, что поручил ему Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил ряд задач председателю исполнительного комитета Национального совета реформ страны. Михаил Саакашвили рассказал, что ему предстоит делать.
Среди поручений совершенствование налогового законодательства, а также продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Об этом сам Саакашвили рассказал во время встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7.
Пресс-служба Офиса Зеленского также сообщила, что Саакашвили будет координировать сотрудничество с международными организациями.
Ранее Зеленский выразил надежду, что Саакашвили поможет Украине побороть коррупцию