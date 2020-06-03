Источники: США планируют с 16 июня запретить полеты китайских авиакомпаний в страну

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3 июня 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

самолет, pixabay.com

Днем в среду, 3 июня, в СМИ появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки планируют с 16 июня ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний на американскую территорию.

Источники уточняют, что речь идет о пассажирских рейсах. Предполагается, что о решении ввести запрет на полеты с 16 июня будет объявлено уже сегодня.

Напомним, ранее Вашингтон обвинил правительство Китая в том, что оно препятствует возобновлению полетов авиакомпаний США на китайскую территорию после вынужденного сокращения числа рейсов из-за пандемии коронавируса нового типа.