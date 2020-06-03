В Китае не исключают возможности начала финансовой войны с США

Отключение КНР от долларовой системы могло бы обернуться для США огромными убытками, но, как считают некоторые эксперты, такой сценарий не исключен. Вашингтон может перекрыть для Китая SWIFT и другие системы, которые позволяют финансовым учреждениям отправлять и получать информацию о транзакциях в безопасной среде.

После того, как китайский парламент принял закон о национальной безопасности для Гонконга, Дональд Трамп заявил, что лишит анклав торговых привилегий и наложит на Пекин санкции. О конкретных решениях пока ничего не известно.

Корпорации и финансовые учреждения Китая пользуются инфраструктурой системы SWIFT и Chips - американской клиринговой палаты, предназначенной для крупных переводов. Как и большинство стран мира, Китай опирается на доллар для платежей в международной торговле, финансовых и инвестиционных операциях.

«США могут запугивать Иран и Венесуэлу, так как они не обладают политической и финансовой мощью. Но размер Китая и его валютные резервы столь сильны, что США не осмелятся пойти на такие крайние меры. Кроме того, Вашингтон нуждается в том, чтобы Пекин продолжал покупать растущий американский государственный долг», - отметил профессор Университета науки в Гонконге Люй Тинмин.

У Пекина огромный запас иностранных валютных резервов, и доллары КНР рассматривает как стратегический актив. С другой стороны, Китай за последние годы прилагал некоторые усилия, чтобы подорвать мощь доллара. Предложенная в свое время идея о его замене на суверенную валюту не была реализована, но известно, что Китай поощряет использование юаня в торговых сделках с другими странами и подписал десятки двусторонних соглашений об обмене юаня.

Заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов считает, что водоразделом в американо-китайских отношениях станет ноябрь, когда в США пройдут выборы.

«До этой поры Трамп будет много говорить, но мало делать. Будет делать заявления, которые будут нервировать Китай и радовать его сторонников в США. Но он не предпримет ничего такого, что способно обвалить всю региональную или мировую экономику. Это для Америки было бы подобно выстрелу себе в ногу. Потому что пострадал бы не только Китай, но и полегчали бы кошельки американцев», - отмечает эксперт.