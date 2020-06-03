Власти Крыма призвали Украину «не выдумывать корабли НАТО в Керченском проливе»

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3 июня 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Керченский пролив, Anton_Astrey/ twitter.com

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал украинские власти "не выдумывать корабли НАТО в Керченском проливе". Он посоветовал Киеву руководствоваться международными договорами.

Фикс назвал идею так называемого представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича о том, что корабли стран-членов Североатлантического альянса могли бы "мониторить ситуацию" в Керченском проливе, "дурацкой и безграмотной".

По словам первого вице-спикера крымского парламента, нет никаких проблем для прохождения украинских судов через Керченский пролив нет. Если Киеву необходимо это сделать, то следует подать заявку, после чего Украине предоставят лоцмана, который будет руководить процессом. Ефим Фикс призвал украинскую сторону не пытаться осуществить различные провокации у границ РФ.