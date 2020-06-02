В Госдуме прокомментировали заявление Киева о том, что корабли НАТО могли бы мониторить ситуацию в Керченском проливе

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2 июня 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Руслан Бальбек, фото из соцсети vk.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление так называемого представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича о том, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить ситуацию" в Керченском проливе.

Бальбек напомнил, что все корабли проходят Керченский пролив в соответствии с международными правилами нахождения в территориальных водах суверенного государства. Парламентарий оценил заявление Кориневича "ничтожной профанацией". По его мнению, НАТО не примет предложение киевского чиновника.

Депутат Госдумы уверен, что никто в Керченский пролив не сунется, даже если Украина будет об этом или умолять.

Бальбек напомнил, что Россия не блокировала Керченский пролив, и все его проходят в соответствии с международными правилами нахождения в территориальных водах суверенного государства.

Представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич ранее заявил, что "им кажется целесообразным введение международного мониторинга и нахождение кораблей стран-партнеров Украина, в частности, стран НАТО, в районе Керченского с целью наблюдения за ситуацией при прохождении пролива".

Бальбек напомнил об инциденте в ноябре 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.