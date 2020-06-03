Лукашенко приступил к рассмотрению предложений по новому составу правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмотрит предложения по новому составу правительства.
Об этом он заявил на совещании с участием председателей обеих палат парламента республики, главы президентской администрации президента госсекретаря Совета безопасности.
Как отметил сам Лукашенко, он «хотел бы посоветоваться» с коллегами по поводу формирования нового состава правительства.
Белорусский лидер также отметил, что «революционных» перестановок не будет.
Ранее сообщалось, что в конце мая президент Белоруссии объявил о своих планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа.