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Лукашенко приступил к рассмотрению предложений по новому составу правительства

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко приступил к рассмотрению предложений по новому составу правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмотрит предложения по новому составу правительства.

Об этом он заявил на совещании с участием председателей обеих палат парламента республики, главы президентской администрации президента госсекретаря Совета безопасности.

Как отметил сам Лукашенко, он «хотел бы посоветоваться» с коллегами по поводу формирования нового состава правительства.

Белорусский лидер также отметил, что «революционных» перестановок не будет.

Ранее сообщалось, что в конце мая президент Белоруссии объявил о своих планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа.

ДВа

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