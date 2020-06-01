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Лукашенко заверил, что не допустит «майданчика» во время выборов президента Белоруссии

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко заверил, что не допустит «майданчика» во время выборов президента Белоруссии
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 1 июня, заявил, что не допустит организации "майданов" в преддверии и в день проведения президентских выборов на территории республики.

В рамках встречи с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком Александр Лукашенко назвал государственную безопасность "основой основ". "Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи", – заметил белорусский лидер и уточнил, что речь идет об организации "майданчика".

Лукашенко решил предупредить, что ничего подобного в его стране происходить не будет ни до, ни во время выборов, которые назначены на 9 августа.

ЕТ

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