Лукашенко сообщил, что знает, откуда на «белорусскую землю ветры дуют»

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1 июня 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 1 июня, заявил, что знает, откуда на белорусскую землю "ветры дуют". Он подчеркнул, что в стране научились "с этими ветрами и ураганами" бороться.

Ранее сегодня Лукашенко провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, в рамках которой заявил, что "ветры дуют" не с той стороны, откуда "хотелось бы".

Глава Белоруссии заметил, что отличительной особенностью текущего этапа развития страны является умение бороться с "ураганами". Александр Лукашенко уточнил, что в советское время республика не умела противостоять "ветрам", поэтому и не имела независимого и суверенного государства.