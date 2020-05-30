Лукашенко рассказал о зависти к Белоруссии из-за методов борьбы с COVID-19

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30 мая 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что другие страны стали завидовать республике в период коронавирусной пандемии. Своим мнением глава государства поделился в ходе визита на Минский тракторный завод.

Лукашенко считает, что пандемия COVID-19 связана с политикой

«Единственная страна в мире, которая пошла этим путем. Правда, нам это боком вылазит. Вы видите, то парад провели не так, то на Радуницу люди пошли на кладбище. Зависть - это не только у вас, зависть - это и у нас, на самом высоком уровне», - цитирует его слова телеканал ОНТ.

Лукашенко отметил, что причиной зависти является отсутствие ограничительных мер в республике. Кроме того, он призвал рабочих не переживать о заражении COVID-19. По его словам, медики всех вылечат: «Мы это умеем делать, особенно, если говорить по этому вирусу. Как-то мы потихоньку выползаем. И даст Бог, если так, то мы можем сказать всему миру: "Идите, учитесь!"»