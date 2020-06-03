США в течение нескольких месяцев планируют восстановить ядерные испытания

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Пошли слухи, что американцы могут похоронить и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).



Этим договором разрешены только так называемые «субкритические» взрывные эксперименты (с делящимися веществами, но без критической массы и цепной реакции) и симуляции взрывов на суперкомпьютерах. Для этого нужно иметь большой массив данных по проведённым взрывам. Чем меньше реальных взрывов – тем хуже с расчётами. Поэтому совершенствование зарядов без реальных взрывов будет сложнее, если вообще возможно. Россия и США ранее провели около 2 тыс. взрывов и чувствуют себя уверенно. Также договором предусмотрена, создана и работает совершенная система контроля за испытаниями – 337 станций. В общем, обмануть и втихаря рвануть даже маленький заряд невозможно.



Тем не менее некоторое время назад американцы завели свою любимую шарманку о мнимых «нарушениях» ДВЗЯИ Россией. Но это было пробным шаром. Американцы делают так не первый раз, проверяя общественное мнение своей страны и союзников. Недавно они опять заговорили о «нарушениях».



Одна из американских газет со ссылкой на некоего чиновника администрации Трампа сообщила, что в Белом доме обсуждается возможность проведения ядерного испытания как ответа на действия России и Китая. То есть речь идёт о чисто политической акции, а не научной или военной. Если будет принято такое решение, «это случится быстро, через месяцы».



Объяснить такое решение США можно тем, что производства ядерного оружия у них нет – они его утратили в 90-е годы. Всё надо восстанавливать заново. И уже не первая администрация пытается это сделать. Но даже по планам, которые и раньше срывались, до 2030–2033 гг. ничего они не восстановят.



Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



