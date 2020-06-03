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Погребенный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы в Индии

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Погребенный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы в Индии
Индийский полицейский, Sumit Saraswat / globallookpress.com

В Индии мужчина, похороненный заживо преступниками, смог своими силами выбраться из могилы. О данном происшествии рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Как информирует издание The Times of India, инцидент произошел в городе Гондале. Злоумышленники похитили местного жителя Капила Маракана, избили его и закопали заживо, связав руки и ноги.

Согласно данным полиции, оказавшись погребенным, мужчина принялся извиваться, в результате чего ему удалось сначала освободить одну ногу. Проделав еще усилия, горожанин выбрался из могилы и обратился к правоохранителям.

В настоящий момент бандиты задержаны. В организации преступления подозревают бывшего работодателя Капила Маракана.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском Екатеринбурге силовики застрелили мужчину, который похитил четыре рулона обоев.

ДЦ

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