Погребенный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы в Индии

В Индии мужчина, похороненный заживо преступниками, смог своими силами выбраться из могилы. О данном происшествии рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.
Как информирует издание The Times of India, инцидент произошел в городе Гондале. Злоумышленники похитили местного жителя Капила Маракана, избили его и закопали заживо, связав руки и ноги.
Согласно данным полиции, оказавшись погребенным, мужчина принялся извиваться, в результате чего ему удалось сначала освободить одну ногу. Проделав еще усилия, горожанин выбрался из могилы и обратился к правоохранителям.
В настоящий момент бандиты задержаны. В организации преступления подозревают бывшего работодателя Капила Маракана.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском Екатеринбурге силовики застрелили мужчину, который похитил четыре рулона обоев.