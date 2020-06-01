«Набросился с ножом и автоматом»: в Екатеринбурге бойцы СОБРа застрелили мужчину, укравшего четыре рулона обоев

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1 июня 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: КП

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В Екатеринбурге бойцы СОБРа провели спецоперацию по задержанию преступника, который в результате был убит. Мужчина украл в магазине обои и заперся в квартире.

31 мая около 19 вечера 28-летний мужчина пришел в строительный магазин и украл четыре рулона обоев стоимостью 8 тысяч рублей. Продавец и случайные очевидцы произошедшего бросились за вором. Преступник добежал до одного из домов, достал нож и припугнул бежавших за ним людей, скрывшись в подъезде. Продавцы магазина вызвали полицию.

Оперативники уголовного розыска вычислили точный адрес воришки, но открыть им дверь мужчина отказался. В 22:30 на лестничной площадке появился отец преступника. Дверь в квартиру открылась. На пороге стоял вооруженный ножом и газовым баллоном злоумышленник. Он брызнул в лицо одному из оперативников, затем схватил отца и скрылся с ним в квартире.

Ближе к двенадцати ночи оперативники уголовного розыска и прибывшие им на подмогу бойцы СОБРа приняли решение о штурме квартиры. После того как дверь взломали, преступник открыл стрельбу из автомата Калашникова. Также при нем в этот момент был нож. Бойцам пришлось открыть ответный огонь. В ходе стрельбы 28-летний хозяин квартиры погиб.

«В ходе обыска из квартиры были изъяты два ножа, арбалет, газовый баллон, а также автомат, внешне напоминающий АКМ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 (разбой)», - рассказал «КП» силовик, осведомленный о ходе операции.

Автомат, изъятый из квартиры, как и гильзы от него отправлены на экспертизу.