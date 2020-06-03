В США назвали «проблему» российского флота

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3 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Thedrive.com

Фото: B-1B Lancer, Jasdf/Us Air/globallookpress.com

Американские СМИ сообщили, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США во время полета над Черным морем провели запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile.

В материале говорится, что бомбардировщики США отработали удары по целям потенциального противника. Автор считает, что продемонстрированные военной техникой возможности «представляют особенно серьезную проблему» для российского флота, а отправление В-1В в Черное море является «очевидным сигналом» для страны.

Отмечается, что два бомбардировщика вылетели с авиабазы в Южной Дакоте в сопровождении истребителей некоторых стран, в том числе Украины. При этом российские Су-27П и Су-30СМ наблюдали за ними в Балтийском и Черном морях, пока те не сменили курс.