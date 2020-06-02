В Испании планируется запретить одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

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2 июня 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Посуда. Фото: pixabay.com

В Италии с 2021 года планируется запретить использование одноразовой пластиковой посуды. Также с 2023 года на нее будет введен дополнительный налог.

Данное решение было принято на заседании Совета министров во вторник, 2 июня.

Причем налог сначала будет введен для производителей, продавцов и покупателей, а впоследствии его должны будут платить все потребители, которые покупают в розницу напитки и еду в пластиковой посуде.

Эти меры правительства направлены на сокращение потребления питьевой воды в пластиковых бутылках. В кафе, ресторанах клиентам будут обязаны бесплатно давать воду из-под крана в стаканах или кувшинах.

Соответствующий закон поступит на рассмотрение конгресса депутатов в конце года и, скорее всего, будет принят в начале следующего.

Ранее сообщалось: академик РАН, хирург и реабилитолог Константин Лядов считает, что люди, выздоровевшие от коронавирусной инфекции COVID-19, должны тщательно следить за своим здоровье в течение, как минимум, года.