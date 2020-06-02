Ученый-реабилитолог заявил, что осложения от коронавируса могут быть разными и дляться год

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2 июня 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

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Академик РАН, хирург и реабилитолог Константин Лядов считает, что люди, выздоровевшие от коронавирусной инфекции COVID-19, должны тщательно следить за своим здоровье в течение, как минимум, года.

Доктор Лядов говорит, что коронавирус COVID-19 способен вызывать тяжелые поражения легких, сердца, сосудов и других жизненно-важных систем и органов человека, и последствия этой инфекции не менее опасны, чем сам вирус. Академик считает, что ни в коем случае нельзя упустить последствия вируса.

Как подчеркнул Лядов, коронавирус очень коварен. Он привел пример, как пациент, у которого был выявлен рак, в ходе подготовки к плановой операции обследуется, ему выполнена КТ, взяли мазок из ротоглотки. Вируса не обнаружили. Пациент перенес операцию, а после ему становится хуже. Результат КТ показал "матовое стекло".

Доктор призвал в ближайшие месяцы всех относиться к своему здоровью очень внимательно, а особенно тех, кто перенес вирусную пневмонию, так как участки уплотнения легочной ткани могут со временем превратиться в очаги фиброза.

В течение года после COVID-19 людям нужно сделать как минимум три контрольных КТ с измерением плотности легочной ткани.

Нужно делать ЭКГ. В миокардите сигнализирует необъяснимая слабость. Эпизоды незначительного повышения температуры, сердцебиение и нарушение ритма сердца. Новый коронавирус может вызвать поражения почек, поэтому нужно делать анализ мочи и УЗИ. Также возможны вирусные поражения мозговых оболочек.