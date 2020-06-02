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В Великобритании за последние 24 часа от коронавируса скончались 324 пациента

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Великобритании за последние 24 часа от коронавируса скончались 324 пациента
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Великобритании за минувшие  сутки от коронавируса скончались 324 пациента. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Таким образом, с начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 39 369 человек.  

Также за последние 24 часа увеличилось количество выявленных заболевших коронавирусной инфекцией - на 1613. Всего в Великобритании 277 985 инфицированных.

До этого число умерших составляло 111, количество выявленных новых заражений - 1570.

Ранее сообщалось: в Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выросло на 188.

ЕЧ

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