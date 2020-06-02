В Великобритании за последние 24 часа от коронавируса скончались 324 пациента

В Великобритании за минувшие сутки от коронавируса скончались 324 пациента. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.
Таким образом, с начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 39 369 человек.
Также за последние 24 часа увеличилось количество выявленных заболевших коронавирусной инфекцией - на 1613. Всего в Великобритании 277 985 инфицированных.
До этого число умерших составляло 111, количество выявленных новых заражений - 1570.
Ранее сообщалось: в Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выросло на 188.