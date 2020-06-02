В Молдавии за минувшие сутки 188 человек заразились коронавирусом нового типа

В Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выросло на 188. Об этом сообщила 2 июня пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Таким образом, общее число людей в регионе, у которых диагностирован COVID-19, достигло 8548. Всего с начала пандемии 4738 человек были вылечены, а 307 пациентов скончались из-за коронавируса нового типа.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых публичных местах.
Ранее сообщалось: в Ивановской области cкончался девятнадцатый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция.