В Молдавии за минувшие сутки 188 человек заразились коронавирусом нового типа

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2 июня 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выросло на 188. Об этом сообщила 2 июня пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Таким образом, общее число людей в регионе, у которых диагностирован COVID-19, достигло 8548. Всего с начала пандемии 4738 человек были вылечены, а 307 пациентов скончались из-за коронавируса нового типа.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых публичных местах.

Ранее сообщалось: в Ивановской области cкончался девятнадцатый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция.