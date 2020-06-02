В Ивановской области cкончался 19-й пациент с коронавирусной инфекцией. Заболевшему был 91 год

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2 июня 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Ивановской области cкончался девятнадцатый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рассказал, что на утро вторника, 2 июня, было зарегистровано 18 летальных исходов пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" и скончался еще один, 19-й пациент.

Со слова Фокина, пациенту был, 91 год. У него было очень тяжелое течение болезни. Больной находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

В Ивановской области, по состоянию на 2 июня, зарегистрированы 2140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За сутки новых зараженных - 83.

В числе новых случаев обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями 35 человек, по контакту с ранее заболевшими – 45 человек, и три человека прибыли из Москвы.