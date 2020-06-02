Ямайку откроют для туристов с 15 июня

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2 июня 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пляж. Фото: pixabay.com

Стало известно, когда остров Ямайка вновь открывает свои границы для путешественников. Это состоится 15 июня.

Данное решение огласил министр туризма страны Эдмунд Бартлетт. Адам Стюарт, заместитель председателя курортной компании подчеркнул, что недавно разработанные Ямайкой протоколы по коронавирусу, ориентированные на здоровье и безопасность, занимают более 100 страниц. Они касаются различных отраслей туристического отдыха.

Представители некоторых гостиниц уже подтвердили: они открыты для бронирования отелей. Туристы смогут приехать после 15 июня, как было объявлено правительством Ямайки.

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