Как ресторан Pushkin Russian Restaurant в США спасали от погрома: «русская мафия» 10 часов держала оборону

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2 июня 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Газета.Ru»

Pushkin Russian Restaurant, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Владелец ресторана "Пушкин" в американском Сан-Диего Айк Газарян вышел на защиту своего заведения с оружием. Ему пришлось позвать друзей для того, чтобы не дать возможности толпе мародеров разгромить ресторан.

"Около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами. В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать", - рассказал Газарян.

Ранее в Сети появился пост с их снимком с оружием, где их называют русской мафией. По словам владельца ресторана, снимок сделал сосед и ради шутки так его подписал. "Естественно, никакая это не мафия. Но просто американцы обожают чуть что говорить, что это русская мафия. Но вообще у нас там ни одного русского на фото нету", - отметил Айк.

"Была пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторанов. С 5 часов вечера до трех утра стояли, десять часов мы держали оборону. Мы будем всю неделю дежурить, скорее всего", - рассказал мужчина в соцсети.

"У нас тут настоящий советский интернационал: я — армянин, есть азербайджанцы, бухарские евреи, русские, украинцы. И все между собой тесно дружат, а политические аспекты не обсуждают. Мы небольшое представительство, частичка России в Сан-Диего, и стараемся друг друга поддерживать", — резюмировал Газарян.

В Госдуме ответили на заявление США о "причастности" РФ к протестам: "Россия «виновата» во всём".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pushkin Russian Restaurant (@pushkinrestaurant) 2 Июн 2020 в 12:10 PDT