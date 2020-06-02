Как ресторан Pushkin Russian Restaurant в США спасали от погрома: «русская мафия» 10 часов держала оборону

Владелец ресторана "Пушкин" в американском Сан-Диего Айк Газарян вышел на защиту своего заведения с оружием. Ему пришлось позвать друзей для того, чтобы не дать возможности толпе мародеров разгромить ресторан.
"Около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами. В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать", - рассказал Газарян.
Ранее в Сети появился пост с их снимком с оружием, где их называют русской мафией. По словам владельца ресторана, снимок сделал сосед и ради шутки так его подписал. "Естественно, никакая это не мафия. Но просто американцы обожают чуть что говорить, что это русская мафия. Но вообще у нас там ни одного русского на фото нету", - отметил Айк.
"Была пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторанов. С 5 часов вечера до трех утра стояли, десять часов мы держали оборону. Мы будем всю неделю дежурить, скорее всего", - рассказал мужчина в соцсети.
"У нас тут настоящий советский интернационал: я — армянин, есть азербайджанцы, бухарские евреи, русские, украинцы. И все между собой тесно дружат, а политические аспекты не обсуждают. Мы небольшое представительство, частичка России в Сан-Диего, и стараемся друг друга поддерживать", — резюмировал Газарян.
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