Украина не готова пересекать «красные линии» в вопросе Донбасса

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2 июня 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба. фото: Fabrizio Bensch/dpa

Киев в ходе поиска решения мирного урегулирования в Донбассе не готов пересекать свои "красные линии", касающиеся вопросов нацбезопасности, суверенитета и территориальной целостности, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На совместной пресс-конференции в Берлине со своим немецким коллегой Хайко Маасом Кулеба сообщил, что разговор в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел продолжается. "Уже скоро состоится очередной такой разговор, - сказал украинский министр. - Мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс".

Министр иностранных дел Украины также сообщил, что на встрече с немецким коллегой был поднят вопрос Крыма. Речь идет об освобождении осужденных или находящихся под следствием в России крымских татарах, а также вопрос формата обсуждения ситуации в Крыму.

Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины среди народных депутатов начался сбор подписей за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова.