В Раде собирают подписи за отставку главы МВД Украины

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2 июня 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Арсен Аваков фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency

В Верховной раде Украины среди народных депутатов начался сбор подписей за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Инициировали этот процесс 1 июня члены фракции «Голос».

«Мы требуем отставки главы Министерства внутренних дел господина Авакова, и мы будем инициировать сбор подписей, чтобы по этому документу вынести этот вопрос на рассмотрение. Если у большинства нет желания поддерживать такое предложение, то давайте, хотя бы вынесем вопрос на час вопросов к правительству», — заявил заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Для того, чтобы зарегистрировать проект постановления, нужны минимум 150 подписей.

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