На Украине исчезновение 2700 вагонов зерна списали на мышей

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2 июня 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Мышь. Фото: Pixabay

В фонде Государственного резерва Украины провели масштабный аудит.

По сообщению советника главы украинского МВД Михаила Апостола, недостача составила 2700 вагонов на общую сумму в 800 миллионов гривен.

Чиновник сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. По версии Апостола, самыми прожорливыми оказались грызуны, которые обитают в западной части страны – в филиале агентства в Тернопольской области на складах не досчитались зерна, которое поместилось бы в 150 вагонов-зерновозов.

Советник министра внутренних дел Украины также подтвердил, что «прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Чорткове».