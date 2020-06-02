На Украине исчезновение 2700 вагонов зерна списали на мышей

В фонде Государственного резерва Украины провели масштабный аудит.
По сообщению советника главы украинского МВД Михаила Апостола, недостача составила 2700 вагонов на общую сумму в 800 миллионов гривен.
Чиновник сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. По версии Апостола, самыми прожорливыми оказались грызуны, которые обитают в западной части страны – в филиале агентства в Тернопольской области на складах не досчитались зерна, которое поместилось бы в 150 вагонов-зерновозов.
Советник министра внутренних дел Украины также подтвердил, что «прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Чорткове».