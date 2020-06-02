Долларовый миллионер Зеленский обнародовал свою декларацию

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2 июня 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2019 год. Так, доход семьи президента составил $1,06 млн (28,6 млн гривен), из них Зеленский и члены его семьи уплатили $133,7 тыс. (3,6 млн гривен) в качестве налогов.

Информация опубликована на официальном сайте президента Украины. Сообщается, что с мая 2019 года президент не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату исключительно в Государственном управлении делами. Зеленский продал корпоративные права 12 компаний, а также избавился от акций компании Green Family LTD и четырех торговых марок, зарегистрированных в России. Помимо этого, президент Украины перестал владеть корпоративными правами в зарегистрированных на Кипре компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

По сообщению пресс-службы президента, Зеленский остается владельцем большого количества торговых марок. В 2019 году на его имя были зарегистрированы две марки «Слуга народа». Всего за год президент Украины получил вознаграждения от использования торговых марок на общую сумму $187,5 тыс. (5,048 млн. гривен). Помимо этого, Зеленский получил $164,3 тыс. (4,4 млн гривен) за продажу недвижимости в Киеве, а его семья — $118,8 тыс. (3,2 млн гривен) за сдачу в аренду квартиры в Великобритании.

По информации strana.ua со ссылкой на сайт Единого госреестра деклараций, глава государства владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость на Украине и, помимо квартиры в Великобритании, у Зеленского есть дом в Италии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, согласно декларации доходов за 2019 год, заработал более $125 тысяч. В прошлом году глава украинского правительства получил более 3 млн 379 тысяч гривен зарплаты. 2 млн 233 тысяч из них он заработал на Бурштынской ТЭС АО ДТЭК Западэнерго, 925 тыс. гривен - в ООО «ДТЭК Востокэнерго», около 230 тыс. гривен - в Ивано - Франковской ОГА. Более трех миллионов заработаны в компании ДТЭК, которой руководит олигарх Ринат Ахметов.

Вместе со своей супругой Шмыгаль Екатериной Анатольевной премьер владеет участком земли площадью 2200 кв. м в селе Хоросница в Львовской области. Кроме того, на жену Шмыгаля зарегистрирован жилой дом площадью 215,9 кв. м и земельный участок площадью 151 кв. м во Львове. Также ей принадлежит 25% земельного участка в этом же городе площадью 458 кв. м и нежилое помещение в Каменке-Бугской во Львовской области площадью 417,2 кв. м. Екатерина Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска стоимостью 831 900 гривен.