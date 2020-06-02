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В Белоруссии изменили порядок тестирования на коронавирус

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Белоруссии изменили порядок тестирования на коронавирус
Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Белорусский Минздрав изменил порядок тестирования на коронавирус и лечения пациентов с COVID-19.

Теперь пациентам с легкой и бессимптомной формой коронавируса тестирование проводится на 14-е сутки и при отрицательном результате пациент будет выписан. Если у пациента положительный результат тестирования, то закрывать больничный лист будут на 21-й день.

В Минздраве РБ пояснили, что изменения в протоколы лечения будут и дальше вноситься по мере накопления и обобщения клинических данных и разработки международных рекомендаций.

Несмотря на отсутствие серьезных ограничительных мер, в Белоруссии отмечается уменьшение ежедневного прироста заболеваемости. За время пандемии в стране от коронавируса скончались 240 человек.

ДВа

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