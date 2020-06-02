Врачи предупредили о возможных необратимых последствиях COVID-19

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2 июня 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Аллергия. Фото: pixabay.com

Американские врачи заявили, что у некоторых переболевших коронавирусом COVID-19 потеря обоняния может оказаться необратимой. Отсутствие способности ощущать вкус и запах является одним из симптомов заболевания.

Как показало исследование, у многих пациентов способность чувствовать запахи и вкусы вернулась значительно позже того, как прошли остальные симптомы. «Обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по сути, являются наиболее коротким путем к нему, "совершают самоубийство", чтобы не подпустить в нему вирус», - объяснила исследователь Даниэлла Рид.

При этом врачи сообщают о пациентах, у которых рецепторы так и не восстановились. Медики полагают, что вкус и обоняние могут не восстановиться.