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Песков рассказал, как клубнику от курицы не мог отличить

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Песков рассказал, как клубнику от курицы не мог отличить
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том дне, когда заболел коронавирусом, а также о сопровождавших болезнь симптомах. По ощущениям, отметил Песков, заболевание COVID-19 можно сравнить с гриппом.

При этом Песков утратил обоняние и перестал чувствовать вкус. "Клубнику от курицы вы не сможете отличить", - сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение". Пресс-секретарь думает, что заразился он в тот день, когда больше часа занимался в спортзале и бегал 7 километров, при этом, по его словам, "испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием". Однако уже на следующий день у него поднялась температура. Об этом Дмитрий Песков рассказал в программе  "Москва. Кремль. Путин" .

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НС

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