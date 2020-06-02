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Директор ФСВТС: Турция заказала у России оружия примерно на 1 миллиард долларов

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Директор ФСВТС: Турция заказала у России оружия примерно на 1 миллиард долларов
флаг Турции, pixabay.com

Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев во вторник, 2 июня, заявил, что Турция заказала у российской стороны оружие на 1 миллиард долларов.

По словам Шугаева, портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в настоящий момент примерно в 1 миллиард долларов. Ранее сумма контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашалась.

Соответствующую информацию директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству предоставил в рамках интервью журналистам турецкого телеканала Ecoturk TV.

ЕТ

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