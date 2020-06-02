Депутат Госдумы призвал убрать корабли ВМС Украины из Севастополя

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что корабли и суда Военно-морских сил Украины следует перебазировать из Севастополя, поскольку они занимают причальный фронт главной базы Черноморского флота.
Таким образом Белик прокомментировал появившиеся ранее публикации о намерении командования Черноморского флота перебазировать корабли и суда ВМС Украины из Севастополя в Донузлав.
По словам депутата, украинские корабли, находящиеся в Севастополе, отвлекают на себя силы ЧФ для поддержания взрывопожарной безопасности и несения вахты. Он также подчеркнул, что речь в настоящий момент идет больше о "плавучей недвижимости", нежели о боевых единицах.
Дмитрий Белик добавил, что Донузлав идеально подходит для отстойника – там суда будет просто охранять и следить за их плавучестью. Если же они утонут, то на мелководье их легко можно будет поднять.