Депутат Госдумы призвал убрать корабли ВМС Украины из Севастополя

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2 июня 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Севастополь, Serguei Fomine/Global Look Press

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что корабли и суда Военно-морских сил Украины следует перебазировать из Севастополя, поскольку они занимают причальный фронт главной базы Черноморского флота.

Таким образом Белик прокомментировал появившиеся ранее публикации о намерении командования Черноморского флота перебазировать корабли и суда ВМС Украины из Севастополя в Донузлав.

По словам депутата, украинские корабли, находящиеся в Севастополе, отвлекают на себя силы ЧФ для поддержания взрывопожарной безопасности и несения вахты. Он также подчеркнул, что речь в настоящий момент идет больше о "плавучей недвижимости", нежели о боевых единицах.

Дмитрий Белик добавил, что Донузлав идеально подходит для отстойника – там суда будет просто охранять и следить за их плавучестью. Если же они утонут, то на мелководье их легко можно будет поднять.