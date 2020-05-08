Пушков оценил заход кораблей ВМС США и Британии в Баренцево море: «НАТО подчеркивает свою бессмысленность»

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8 мая 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1258409386306871297

Корабли НАТО, фото: Тwitter.com/USNavy

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заход военных американских и британских кораблей в Баренцево море к российской границе. По мнению политика, сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, НАТО доказало свою бессмысленность.

Пушков написал пост в Твиттер: «Пару месяцев НАТО изнывала от безделия - и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность».