Политолог объяснил, почему Великобритания не хочет видеть Россию в G7

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2 июня 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Великобритании. Фото: pixabay.com

В Великобритании не рады идее Дональда Трампа пригласить Россию на саммит «Большой семерки». Эксперт Фархад Ибрагимов рассказал, почему Соединенное Королевство не стремится вновь увидеть РФ в объединении.

Политолог отметил, что в Великобритании в последнее время процветают антироссийские настроения, и даже премьер-министр страны Борис Джонсон открыто заявляет, что избегает контактов с Москвой. Дело кроется во внешней политике РФ, передает Радио Sputnik.

Ибрагимов добавил, что в свете происходящего в США Дональд Трамп не будет уделять большого внимания позиции Лондона. «Сейчас Трамп зациклен на своих проблемах, там их в стране прибавилось за последнее время. И все прекрасно понимают, что даже если Трамп выразит какое-то свое недовольство, то только недовольством это и ограничится», - уверен специалист.