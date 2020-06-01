В Канаде против возвращения России в Большую семерку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который планируется провести в сентябре.
Трюдо отрицательно отреагировал на идею президента Соединенных Штатов. Канадский премьер-министр напомнил, что Россия была исключена из Большой восьмерки по определенным причинам.
«Россия была исключена из G7... и продолжающиеся с ее стороны неуважение и нарушение международных правил и норм - причина, по которой она остается и будет оставаться за пределами G7», - заявил Трюдо.
Ранее в Канаде заявили о намерении увеличить финансирование ВОЗ.