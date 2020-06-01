В Канаде против возвращения России в Большую семерку

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1 июня 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джастин Трюдо. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Felix Hörhager

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который планируется провести в сентябре.

Трюдо отрицательно отреагировал на идею президента Соединенных Штатов. Канадский премьер-министр напомнил, что Россия была исключена из Большой восьмерки по определенным причинам.

«Россия была исключена из G7... и продолжающиеся с ее стороны неуважение и нарушение международных правил и норм - причина, по которой она остается и будет оставаться за пределами G7», - заявил Трюдо.

Ранее в Канаде заявили о намерении увеличить финансирование ВОЗ.