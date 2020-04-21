Канада увеличит финансирование ВОЗ

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21 апреля 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джастин Трюдо. Фото: соцсети

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что страна увеличит объём финансирования Всемирной организации здравоохранения. Также он подчеркнул, что Канада хочет знать, как возник коронавирус COVID-19.

«Мы увеличиваем свои взносы в ВОЗ в целях борьбы с этой пандемией. Мы предоставляем им средства в размере десятков миллионов долларов в год. В то же время, нам на самом деле нужно выяснить, как это произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится», - сказал Трюдо.

Также премьер-министр отметил, что в стране будет создан фонд чрезвычайной поддержки граждан, который составит 246 долларов США. Он будет оказывать помощь некоммерческим и благотворительным организациям, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией.