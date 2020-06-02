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Источники: в Лас-Вегасе сотруднику полиции выстрелили в голову в ходе беспорядков

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 8newsnow

Источники: в Лас-Вегасе сотруднику полиции выстрелили в голову в ходе беспорядков
машина полиции, pixabay.com

В американском городе Лас-Вегас у гостиницы-казино Circus Circus во время протестов, которые были вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда, одному сотруднику местной полиции выстрелили в голову.

Соответствующую информацию предоставили во вторник, 2 июня, источники в полиции. Данных о состоянии правоохранителя нет.

Уточняется, что еще один инцидент со стрельбой с участием полицейского был зафиксирован у здания федерального суда в Лас-Вегасе. По предварительным данным, сотрудник городской полиции открыл ответный огонь по нападавшему.

ЕТ

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