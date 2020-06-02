На Украине количество выявленных случаев COVID-19 выросло до 24 340

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2 июня 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, Marijan Murat/dpa

На Украине количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось на 328. Общее число заболевших в стране достигло к настоящему моменту 24 340 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил, что среди новых заболевших 22 ребенка и 61 медицинский работник. В больницу были доставлены 82 человека. За прошедшие 24 часа были выявлены 9 летальных случаев, выздоровели 388 пациентов.

С начала эпидемии в стране скончались 727 человек. Выздоровели 10 078 пациентов.