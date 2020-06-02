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В ВОЗ призвали не расслабляться и не надеяться, что коронавирус стал менее активным

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

В ВОЗ призвали не расслабляться и не надеяться, что коронавирус стал менее активным
Лаборатория. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения не согласились с мнением итальянских медиков о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 якобы стала менее активной, чем в начале эпидемии.

В ВОЗ призвали не верить иллюзиям и продолжать соблюдать предельную осторожность, передает КП. Эксперты отметили, что даже если врачи в Италии получили оптимистичные результаты, это еще не повод надеяться на ослабление вируса.

«Если мы выпустим вирус, ослабим блокировку, то вирус начнет передаваться. Начнется новая волна заражений, это вызовет тяжелые заболевания примерно у 20 процентов людей», - заявила руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.

АБ

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