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Легкомоторный самолет потерпел крушение в США, есть погибшие

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Легкомоторный самолет потерпел крушение в США, есть погибшие
кабина пилотов, pixabay.com

Утром во вторник, 2 июня, стало известно, что на территории Соединенных Штатов Америки потерпел крушение легкомоторный самолет. Согласно последней информации, в результате авиакатастрофы есть жертвы.

Самолет потерпел крушение примерно в пяти километрах от города Карлинвилл, расположенного в американском штате Иллинойс. Легкомоторный летательный аппарат, согласно данным информационного агентства Associated Press и других источников, упал неподалеку от жилого дома.

На земле никто не пострадал. Четыре человека, которые находились на борту воздушного судна, погибли. Причины случившегося устанавливаются.

ЕТ

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