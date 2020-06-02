Легкомоторный самолет потерпел крушение в США, есть погибшие

Утром во вторник, 2 июня, стало известно, что на территории Соединенных Штатов Америки потерпел крушение легкомоторный самолет. Согласно последней информации, в результате авиакатастрофы есть жертвы.
Самолет потерпел крушение примерно в пяти километрах от города Карлинвилл, расположенного в американском штате Иллинойс. Легкомоторный летательный аппарат, согласно данным информационного агентства Associated Press и других источников, упал неподалеку от жилого дома.
На земле никто не пострадал. Четыре человека, которые находились на борту воздушного судна, погибли. Причины случившегося устанавливаются.