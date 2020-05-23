Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал, что происходило на борту после падения

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23 мая 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Geo.tv

место крушения самолета в Пакистане, PPI/Keystone Press Agency

Один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 неподалеку от аэропорта Карачи в Пакистане, рассказал, как ему удалось спастись, а также о криках людей на борту после случившегося.

Мужчина по имени Мухаммад Зубаир сообщил, что после неудачной попытки пилота посадить самолет, пассажиры начали читать молитвы. Через 10-25 минут была предпринята вторая попытка приземлиться, после которой было зафиксировано "сильное столкновение". Выживший заявил, что потерял сознание, а когда очнулся увидел везде дым и услышал громкие крики со всех сторон.

Зубаир уточнил, что ничего не мог видеть, кроме небольшого просвета. Он отстегнул ремень безопасности и пошел по направлению к выходу. Ему пришлось прыгнуть примерно на 10 футов вниз (примерно 3 метра), чтобы попасть в безопасное место. Мужчина впоследствии был доставлен в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо, однако на его руках и ногах сильные ожоги.

Известно, что второй человек, выживший в ходе крушения, президент Банка Пенджаба Зафар Масуд, получил несколько переломов. Погибли 97 человек.