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Количество жертв авиакатастрофы в Пакистане увеличилось до 97

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв авиакатастрофы в Пакистане увеличилось до 97
место крушения самолета в Пакистане, Stringer/Keystone Press Agency

Минздрав пакистанской провинции Синд в ночь на субботу подтвердил гибель 97 человек в результате крушения самолета Airbus A-320 неподалеку от аэропорта Карачи. Уточняется, что выжили двое.

Ранее федеральный министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что в ходе авиакатастрофы погибли 90 человек. Подчеркивалось, что также при крушении воздушного судна пострадали люди, проживавшие в домах, на которые он упал. Госпитализировали около 30 человек.

Известно, что бортовые самописцы самолета уже найдены, в ближайшее время их передадут производителю летательного аппарата для расшифровки.

ЕТ

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