В Германии за сутки зарегистрировали 213 случаев заражения COVID-19

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2 июня 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, Marco Passaro/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Германии выявили 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник сотрудники института Роберта Коха.

Уточняется, что накануне в стране заболели 333 пациента. Тесты подтвердили у них диагноз "коронавирусная инфекция".

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в Германии заразились 182 028 человек, количество жертв коронавируса нового типа в стране составляет 8 522. За весь период выздоровели и были выписаны из больниц более 166,4 тысячи человек.