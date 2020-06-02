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Пушков: «США начинают сыпаться»

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков: «США начинают сыпаться»
Алексей Пушков. Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал события, произошедшие в течение нескольких последних месяцев в Соединенных Штатах. По мнению парламентария, США начали «сыпаться».

Пушков вспомнил все основные негативные моменты, которые произошли в США в этом году. Сенатор начал с ситуации в Афганистане и Сирии и закончил протестами, вызванными убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

«США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу. США вступили во время сумятицы», - написал Пушков в соцсети.

АБ

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