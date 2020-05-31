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Алексей Пушков об «исконных землях» Украины: в нынешних границах страны никогда не существовало

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков об «исконных землях» Украины: в нынешних границах страны никогда не существовало
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com, Алексей Пушков

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что всеми своими территориями Украина обязана Владимиру Ленину и Советскому Союзу. По его мнению, большевики совершили ошибку, передав ей вышеупомянутые территории.

Передача Украине южных, юго-восточных и восточных областей современной территории страны была «большой ошибкой «большевиков и КПСС». «Украины в нынешних границах никогда не существовало...Надо было оставить ей «исконные земли» - несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», - заявил Пушков, согласившись с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым, который напомнил об исконных территориях страны.

НС

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