Бывший премьер Украины Николай Азаров напомнил Киеву, что первоначально в состав страны не входил ряд территорий, который она получила только после присоединения к СССР.
По словам парламентария Незалежной, в 1922 году его страна присоединилась к Советскому Союзу, не имея в составе Одессы, Харькова, Донецка и ряда прочих городов. При этом получила Украина эти земли «полностью бесплатно!»
«А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать», – заявил Азаров, при этом с потерями десятков тысяч человеческих жизней.
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