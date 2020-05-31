Экс-премьер Украины напомнил о ее «исконных» территориях до СССР

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31 мая 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Николай Азаров

Бывший премьер Украины Николай Азаров напомнил Киеву, что первоначально в состав страны не входил ряд территорий, который она получила только после присоединения к СССР.

По словам парламентария Незалежной, в 1922 году его страна присоединилась к Советскому Союзу, не имея в составе Одессы, Харькова, Донецка и ряда прочих городов. При этом получила Украина эти земли «полностью бесплатно!»

«А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать», – заявил Азаров, при этом с потерями десятков тысяч человеческих жизней.

twitter.com/AzarovNikolay_/