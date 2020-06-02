Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

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2 июня 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти страны приняли решение засекретить большую часть "стратегии" Киева по "возвращению" полуострова.

Кориневич подчеркнул, что "представительство" украинского президента в Крыму смогло возобновить "процесс по наработке" вышеуказанной стратегии – для этих целей была создана рабочая группа. По его словам, часть плана должна быть публичной, чтобы люди видели, что именно Киев делает для возвращения "своих территорий".

Большая же часть стратегии должна оставаться тайной. Особенно, по мнению Антона Кориневича, это касается вопросов безопасности.