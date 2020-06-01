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Деннис Родман попросил протестующих в США прекратить погромы

, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Деннис Родман попросил протестующих в США прекратить погромы
Деннис Родман. Фото: Инстаграм Денниса Родмана.

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман обратился к участникам акций протеста в США с просьбой использовать мирные способы выражать несогласие с властями и не мародерствовать.

Знаменитый баскетболист напомнил, что «в обществе и так хватает проблем, особенно с учетом пандемии». Он отметил, что протестовать нужно мирно, и перестать сжигать и громить все подряд.

«Нам ведь предстоит дальше жить вместе. Мы люди, а не животные», – сказал Родман.

Ранее сообщалось, что мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила о введении в американской столице комендантского часа. Комендантский час в ответ на протесты по всей стране ввели 40 американских городов.

ДВа

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