Спортсмены поддерживают организаторов беспорядков в США

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1 июня 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

В ряде городов США введён комендантский час из-за непрекращающихся погромов. Причиной беспорядков стал инцидент в городе Миннеаполис. Афроамериканец Джордж Флойд скончался в результате жёсткого обращения со стороны сотрудника полиции. Коп надавил коленом на шею Флойду, в результате чего он скончался.



Грабежи и пожары устраивают не только темнокожие бандиты, в преступлениях участвуют и банды белых радикалов. Они также не согласны с незаконными действиями полицейского. Организаторы беспорядков получают активную поддержку спортсменов. К примеру, суперзвезда НБА Леброна Джеймса сожалеет о гибели Флойда. Леброна протестует против жестокости полиции по отношению к темнокожим американцам.



Другая суперзвезда НБА Стефен Карри также подверг критике действия полицейского при задержании Флойда. Парень умолял о помощи, но его просьба была проигнорирована. Это означает, что жизнь чёрного не имела значения. Для полицейского он не был человеком, поэтому его жизнь была обесценена, сказал спортсмен.



Баскетболист «Бостона» Джейлен Браун призывал соотечественников выходить на улицу и выражать своё недовольство. Нельзя игнорировать несправедливость, считает Браун.



