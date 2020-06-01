Мощнейшая с 2017 года вспышка зафиксирована на Солнце

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1 июня 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NASA

вспышки на Солнце, pixabay.com

Днем в понедельник, 1 июня, стало известно, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сегодня сообщили сотрудники NASA.

Речь идет о вспышке М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.

Ученые уточнили, что испускаемое излучение недостаточно мощное, чтобы напрямую оказать влияние на здоровье людей, однако, из-за подобных вспышек на Солнце могут наблюдаться перебои в сигналах GPS и ухудшение качества сотовой связи.