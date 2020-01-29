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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ученые вычислили, когда Солнце из-за супервспышки может сжечь Землю

, 08:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ученые вычислили, когда Солнце из-за супервспышки может сжечь Землю
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Американские ученые из Университета Колорадо вычислили, что на Солнце может произойти супер­вспышка
в ближайшие 100 лет. Это на 50 лет раньше, чем прогнозировали ученые Манасви Лингам и Ави Лоеб из Гар­вард-Смитсонов­ского астрофизического центра.

Исследователи из Университета Колорадо под руководством Юты Нотсу проанализировали супер­вспышки звезд, которые по мощности в тысячи раз превосходили солнечные, - сообщает "Свободная пресса".

Астрофизики выявили, что частота вспышек зависит от возраста звезды. По данным ученых, молодые звезды способны выбрасывать энергию каждую неделю, а старые, типа Солнца, делают это гораздо реже, примерно один раз в 1000 лет, - сообщает "Свободная пресса".

Ученые заключили, что Солнце способно полыхнуть мощнее прежнего и гораздо быстрее, чем вычисляли другие астрофизики. Таким образом, по версии ученых из Университета Колорадо, Солнце может сжечь и погубить Землю в ближайшие 100 лет.

Ученые в Китае, напомним, работают над созданием искусственного солнца. 

ИЧ

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